Repubblica: “Palermo, il calendario è servito”

Pippo Inzaghi avrebbe voluto aprire la nuova stagione affrontando lo Spezia, «solo per scaramanzia», ha ammesso in conferenza stampa. Un riferimento chiaro alla sua esperienza con il Pisa, poi promosso in Serie A, che esordì proprio contro i liguri. Ma il destino ha scelto diversamente: sarà la Reggiana il primo ostacolo sulla strada del Palermo, come riportato da Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Il calendario 2025/26 è stato svelato a Mantova, nella cornice di Palazzo Te. A rappresentare i rosanero c’era l’amministratore delegato Giovanni Gardini, seduto tra i dirigenti delle 20 squadre di Serie B. Gardini, intervistato nel corso della cerimonia, ha sottolineato ai cronisti presenti che «è inutile fare pronostici. Questo è un campionato complicato: servono soltanto sudore, impegno e lavoro». Una dichiarazione riportata anche da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, che ha seguito l’evento per la testata.

Dopo la sfida alla Reggiana, i rosanero affronteranno il Frosinone sempre in casa. Poi, trasferta a Bolzano contro il Südtirol alla terza giornata (13 settembre), subito dopo la prima pausa. Il 20 settembre tocca al Bari al Barbera. Alla quinta giornata ecco Cesena-Palermo, con l’incrocio con l’ex Mignani. Il primo turno infrasettimanale, il 30 settembre, sarà un big match: Palermo-Venezia. Una sfida dal sapore speciale per Inzaghi e Pohjanpalo.

Nel resto dell’andata, il Palermo affronterà anche Spezia fuori, Modena in casa, Catanzaro fuori, Monza al Barbera e un finale d’anno denso di impegni: Pescara, Juve Stabia, Entella, Carrarese, Empoli e Avellino (tutte tra novembre e dicembre). Il 27 dicembre si chiude il 2025 con Palermo-Padova.

Il girone di ritorno, come ricordato anche da Repubblica Palermo nell’analisi firmata da Massimo Norrito, sarà asimmetrico. Si parte il 10 gennaio a Mantova, poi Spezia in casa (17 gennaio), Modena fuori, Bari in trasferta, Empoli in casa, Samp a Genova, Entella e Südtirol al Barbera, Pescara fuori, Mantova e Carrarese fuori. A marzo, spazio a Juve Stabia in casa e Monza fuori.

Il lunedì di Pasqua (6 aprile) il Palermo ospiterà l’Avellino. Infine, un rush finale ad altissima intensità: Frosinone fuori, Cesena in casa, Reggiana in trasferta (25 aprile), Catanzaro al Barbera il 1° maggio e ultima giornata a Venezia, il 9 maggio.

Come sottolinea Norrito su Repubblica Palermo, non sarà il calendario a determinare il destino dei rosanero: «Per salire – ha detto Inzaghi in conferenza – servono fame, testa e costanza. Bisogna affrontarle tutte, a prescindere dall’ordine».