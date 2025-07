Repubblica: “Palermo, cinquina nel ritiro di Chatillon. Inzaghi soddisfatto: «Stiamo creando un grande gruppo»”

Il Palermo chiude con il sorriso il ritiro di Chatillon, firmando la quinta vittoria consecutiva in amichevole. Contro l’Annecy, formazione della Ligue 2 francese, i rosanero si impongono 3-2 con un gol nel finale di Le Douaron. Lo racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, descrivendo una squadra che inizia a prendere forma, sotto la guida sempre più autorevole di Filippo Inzaghi.

Il tecnico ha scelto il 3-5-2 nell’ultima rifinitura, pur mantenendo l’idea di adattarsi anche in futuro agli avversari. Senza Palumbo e Bani dal primo minuto – ancora in fase di rodaggio – Inzaghi ha dato fiducia a Gomis tra i pali, con Ceccaroni, Peda e Pierozzi in difesa. A centrocampo, Gyasi e Augello sulle fasce, supportati da Segre, Ranocchia e Vasic. In avanti il tandem Brunori-Pohjanpalo.

Proprio il finlandese ha aperto le marcature dopo tre minuti, sfruttando un cross da sinistra di Augello. Poi l’Annecy ha reagito, mettendo in difficoltà la retroguardia rosa, con Gomis bravo a chiudere lo specchio in almeno due occasioni. In evidenza anche Segre, che ha firmato il raddoppio di testa su assist ancora di Augello, il migliore per costanza e qualità.

Come riportato ancora da Geraci su Repubblica Palermo, nella ripresa spazio alle rotazioni. Al 58’ i francesi accorciano con Raache su rigore. Dentro Bani, Lund, Palumbo e una lunga serie di cambi che alterano gli equilibri: il 2-2 arriva su iniziativa del solito Neelakandan. Ma all’88’, Le Douaron – uno degli ultimi subentrati – regala la vittoria finale al Palermo.

Inzaghi si dice soddisfatto: «È un piacere vedere giocare questo Palermo – ha detto in conferenza stampa – li ho spremuti in questo ritiro, ma stanno tutti bene. Abbiamo messo minutaggio nelle gambe, nessuno ha il posto fisso. Voglio che i titolari dimostrino di meritare la mia fiducia. L’ambiente è sano e competitivo, speriamo di arrivare pronti per il 9 agosto».

Come evidenziato anche nell’analisi di Alessandro Geraci per Repubblica Palermo, ora si entra nella fase decisiva della preparazione: martedì 6 agosto test contro l’Athletic Palermo a Torretta; il 9 agosto l’affascinante sfida del “Manchester City Trophy” contro gli inglesi di Guardiola. Poi, si comincia a fare sul serio: tra meno di due settimane, il Palermo debutterà in campionato al Barbera contro la Reggiana.