Gazzetta dello Sport: “Serie B, calendario al via: Palermo-Venezia crocevia promozione”

La cornice era rinascimentale, il clima disteso. Ma a Mantova, durante la cerimonia di presentazione del calendario di Serie B 2024/25, non sono mancati spunti pungenti, come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. Nella splendida location di Palazzo Te, illuminato dallo stadio Martelli sullo sfondo, è stato svelato il percorso della prossima stagione cadetta, con subito qualche sfida che punge come una zanzara d’estate.

Il Palermo, secondo Binda della Gazzetta dello Sport, comincerà con due partite casalinghe contro Reggiana e Frosinone, un avvio diametralmente opposto rispetto alla scorsa stagione quando, con Dionisi in panchina, fu costretto a partire in trasferta a causa dei lavori al Barbera. Inzaghi, alla guida dei rosanero, avrà dunque l’occasione di partire con il piede giusto davanti al pubblico di casa.

Curioso anche l’incrocio con il Venezia, indicato assieme al Palermo tra le favorite alla promozione: la sfida d’andata si giocherà il 30 settembre in Sicilia, mentre il ritorno, programmato per l’ultima giornata, potrebbe trasformarsi – se i pronostici saranno rispettati – in uno scontro diretto per la Serie A.

Ma, come ribadito da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il calendario offre anche altre curiosità: derby attesi come Spezia-Carrarese, Monza-Mantova e Reggiana-Modena (che, per il terzo anno di fila, si giocherà il Primo maggio). Il presidente Salerno non ha nascosto il suo entusiasmo: «Gli ultimi due li abbiamo vinti, speriamo di confermarci».

Nel corso della serata non sono mancati momenti toccanti, come il ringraziamento del direttore sportivo del Bari, Magalini, per la vicinanza ricevuta dopo il lutto che ha colpito Verreth. E poi il siparietto tra bomber: dopo il premio “Pablito” al capocannoniere Laurienté, è stato premiato anche Stefan Schwoch, raggiunto in vetta ai marcatori di sempre da Massimo Coda. «Ora siamo pari – ha detto Coda in video – ma voglio superarti. Quando succederà, ti invito a cena a Genova».

Infine, spazio al futuro: il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha presentato il nuovo pallone griffato BKT e snocciolato numeri importanti: 3,8 milioni di spettatori e 7,2 milioni di follower. E come osserva ancora Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, la Serie B continua a rappresentare il campionato con il maggior equilibrio in Europa, con un fortissimo legame con il territorio e una spinta crescente verso la valorizzazione dei giovani, come auspicato da Maurizio Viscidi, responsabile delle nazionali giovanili azzurre.