Tuttosport: “Palermo, assalto a Klinsmann jr”

Il Palermo si muove con decisione sul mercato e punta tutto su Jonathan Klinsmann, 28 anni, portiere figlio del leggendario Jürgen. Come riferisce Gianluca Scaduto su Tuttosport, il club rosanero avrebbe messo sul piatto circa due milioni di euro più il cartellino di Alfred Gomis, classe 1993, che farebbe così ritorno al Cesena dopo la breve parentesi romagnola del 2015/2016. La trattativa, secondo Scaduto su Tuttosport, è entrata nel vivo e potrebbe decollare già nelle prossime ore.

Non solo Palermo tra i protagonisti del mercato. Sempre Tuttosport, con la firma di Gianluca Scaduto, segnala l’imminente ufficializzazione di Andrea Cistana allo Spezia: il centrale ex Brescia, 28 anni, firmerà un biennale. Colpi in serie anche per il Catanzaro, che ha annunciato l’arrivo di Davide Bettella, 25 anni, e ha chiuso con la Fiorentina per l’esterno sinistro Costantino Favasuli, 21 anni. Inoltre, i calabresi hanno ottenuto in prestito dal Verona il giovane trequartista Alphadjo Cissè, 18 anni, già esordiente in Serie A.

Sul fronte Bari, definito l’affare Dorval con il Rubin Kazan (operazione da 3 milioni compresi bonus), il club pugliese si prepara a sostituirlo con Marco Sala dal Como. Atteso anche l’arrivo del centrocampista austriaco Mathias Braunoder (23), sempre dal club lariano. Con lui potrebbero aumentare le chance di convincere Liam Henderson, 28 anni, attualmente svincolato.

La corsa a Federico Barba (31) vede Avellino e Pescara come principali contendenti. Sul centrocampista Omar Correia (25), gioiello della Triestina, si registra il sorpasso del Monza nonostante l’inserimento della Juve Stabia.

Nel frattempo, lo Spezia resta avanti per il greco Christos Alexiou (20), cresciuto nell’Inter, mentre l’Avellino avrebbe chiesto all’Inter anche Tomas Palacios (22). La Reggiana pensa a rinforzare l’attacco con Frank Tsadjout (26), rientrato a Cremona, e valuta uno scambio di difensori con la Juve Stabia: Quaranta in Emilia, Meroni in Campania.

Infine, Tuttosport rilancia l’interesse di un fondo statunitense per l’acquisizione della Reggiana. Come spiega Gianluca Scaduto sulle colonne del quotidiano sportivo torinese, il fondo è rappresentato in Italia da Francesco Marroccu. Il club emiliano ha i conti in ordine ma il patron Romano Amadei non farà sconti: servono almeno 20-25 milioni per il passaggio di proprietà.