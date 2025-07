Palermo, Lund: «Siamo un gruppo forte, ma dobbiamo fare ancora di più»

Dal ritiro di Châtillon, il difensore rosanero Kristoffer Lund ha parlato ai microfoni ufficiali del club, tracciando un bilancio dell’esperienza in Valle d’Aosta e proiettandosi con entusiasmo verso la nuova stagione.

«È molto bello qua, abbiamo fatto tanto lavoro» ha esordito Lund. «Mi piace l’hotel, è molto bello. Mi piace quello che abbiamo fatto finora».

La costruzione di un’identità di gruppo è un aspetto centrale della preparazione estiva. «È importante avere un’organizzazione forte. Il lavoro che abbiamo fatto finora è molto importante» ha ribadito il terzino, convinto del potenziale della squadra: «Secondo me siamo molto forti e dobbiamo fare di più per essere pronti per la stagione».

A livello individuale, Lund ha le idee chiare su dove migliorare: «Devo crescere nella fase difensiva tattica, specialmente quando la palla è sull’altra fascia come corso. Per questo devo lavorare ogni giorno».

Sul nuovo tecnico Pippo Inzaghi, il danese mostra profonda ammirazione: «So che lui è stato un grande giocatore, una figura importante nel calcio italiano, ha vinto la Coppa del Mondo e la Champions. Ho molto rispetto per lui e per la squadra. Quando mi dice di fare qualcosa, lo faccio subito».

Lund vive a Palermo da due anni, e anche fuori dal campo i progressi non mancano: «L’italiano lo parlo poco, ma il siciliano è molto difficile. Ora sono più contento con il mio italiano. Dopo due anni guido meglio del primo anno, quindi sono molto felice».

Non manca un pensiero per i tifosi: «Sappiamo che sono molto importanti per noi. Secondo me sempre, quando ci alleniamo, c’è entusiasmo per giocare per loro e per il supporto che ci danno».

Infine, sul big match del 9 agosto al Barbera: «Sì, è una grande partita contro una squadra molto forte. Sarà bello tornare a Umbarbera davanti ai tifosi e sarà bello arrivare pronti per la prossima stagione».