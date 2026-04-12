Repubblica: “Il Palermo ci crede ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (36) segre

PALERMO – I sogni di gloria non si fermano a Frosinone. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il pareggio per 1-1 contro la squadra di Alvini non spegne le ambizioni dei rosanero, anzi rafforza la convinzione di potersela giocare fino alla fine.

Secondo Valerio Tripi di Repubblica Palermo, a crederci non è solo Inzaghi, che nel post partita ha ribadito che «il sogno promozione diretta non svanisce», ma anche i tifosi, protagonisti di una notte speciale con l’accoglienza alla squadra al rientro in città, e gli stessi calciatori.


Tra questi, Jacopo Segre, che ai microfoni ufficiali ha tracciato la strada: «Dobbiamo vincerle tutte, c’è poco da fare». Come sottolinea Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il centrocampista rosanero ha evidenziato le sensazioni positive lasciate dalla gara: una squadra capace di creare tanto e di reagire alle difficoltà.

La prestazione dello “Stirpe” certifica la crescita del gruppo. Come evidenzia ancora Valerio Tripi di Repubblica Palermo, il Palermo ha mostrato autorevolezza e solidità, riuscendo a recuperare lo svantaggio arrivato sull’unico tiro in porta degli avversari.

«È stata una partita tosta – ha dichiarato Segre –. Abbiamo dato tutto e creato tanto. Siamo stati bravi a recuperarla, non era facile». Parole che raccontano lo spirito di una squadra che, come ribadito dallo stesso giocatore, è «un grandissimo gruppo».

Sulla stessa linea Filippo Ranocchia, autore del gol del pareggio. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il numero 10 rosanero ha sottolineato: «La squadra è viva e lotteremo fino alla fine per il nostro sogno».

Ranocchia, inoltre, continua a crescere anche a livello personale. Con il gol segnato a Frosinone ha raggiunto quota sei reti stagionali, migliorando il proprio record. «C’è tanto lavoro dietro – ha spiegato –. Segnare mi dà fiducia e spero di continuare così».

Il messaggio è chiaro: il Palermo non molla. Come conclude Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il pareggio di Frosinone non chiude i giochi, ma rilancia una squadra che ora crede davvero nelle proprie possibilità.

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