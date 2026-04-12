Nulla è perduto. In serie A ci si va pure dai play-off

PALERMO – Il Palermo ci crede, o almeno deve farlo. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, le parole di Inzaghi sulla promozione diretta non sono casuali: fanno parte del ruolo, della necessità di trasmettere fiducia e tenere alta la tensione in vista del finale di stagione.

Secondo Massimo Norrito di Repubblica Palermo, però, la realtà è più complessa: per arrivare al secondo posto servirà qualcosa in più di una semplice rincorsa. «Devono incastrarsi parecchie cose», con risultati che non dipendono solo dai rosanero.





Eppure, la prestazione di Frosinone lascia segnali importanti. Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo ha disputato una delle migliori gare stagionali, mostrando personalità e qualità. Una partita che avrebbe potuto cambiare tutto: vittoria nello scontro diretto, gol di Pohjanpalo contro una big e rilancio concreto in classifica.

Resta invece il rammarico per quanto prodotto e non concretizzato. Ma, come sottolinea ancora Massimo Norrito di Repubblica Palermo, emergono immagini chiare: una squadra autoritaria, mai intimorita, capace di imporre il proprio gioco e trascinata da individualità come Ranocchia.

Il futuro, dunque, resta aperto. La promozione diretta è ancora possibile, ma appare sempre più complicata. Più concreta, invece, la prospettiva playoff. E proprio qui cambia la percezione: come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, rispetto alla scorsa stagione il Palermo sembra arrivarci con una consapevolezza diversa.

Non più una squadra sorpresa, ma una squadra pronta a giocarsela da protagonista.

Fondamentale sarà l’aspetto mentale: evitare cali di tensione e mantenere alta la concentrazione. Un messaggio che, come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, è chiaro sia nello spogliatoio sia tra i tifosi, protagonisti ancora una volta di una dimostrazione d’amore, prima a distanza e poi allo stadio, nella notte del rientro da Frosinone.

Il sogno resta vivo. Forse più difficile, ma ancora possibile. E soprattutto, tutto da giocare.