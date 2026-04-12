Repubblica: “Mondello e Santa Rosalia. Con Baldini l’azzurro si colora di rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
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PALERMO – Una sorta di staffetta tra ex allenatori rosanero porta Silvio Baldini alla guida della Nazionale italiana. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, dopo l’esperienza di Gattuso, chiusa amaramente a Zenica, tocca ora al tecnico toscano raccogliere l’eredità azzurra.

A differenza di Gattuso, che dopo l’addio non ha più avuto un legame concreto con la città, Baldini ha fatto di Palermo una seconda casa. Secondo quanto riportato da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, l’attuale commissario tecnico vive stabilmente a Mondello, dove ha acquistato e ristrutturato una storica villa appartenuta a Čestmír Vycpálek, figura iconica del calcio europeo e legata anche a Zdenek Zeman.


Ma il rapporto con Palermo va ben oltre l’abitazione. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, Baldini è diventato una presenza familiare nella borgata marinara: frequentatore abituale dei ristoranti locali, spesso si intrattiene tra cucina e social, condividendo momenti di vita quotidiana con una città che lo ha adottato.

Il legame è anche spirituale. Baldini è profondamente devoto a Santa Rosalia, una fede maturata durante la sua esperienza sulla panchina rosanero. Come ricorda ancora Massimo Norrito su Repubblica Palermo, proprio nell’anno della promozione in Serie B nel 2022, la squadra salì in pellegrinaggio al santuario di Monte Pellegrino prima dei playoff decisivi.

Un percorso che oggi assume quasi i contorni simbolici. In pochi avrebbero immaginato che, in appena quattro anni, quell’allenatore capace di riportare il Palermo tra i cadetti sarebbe diventato il commissario tecnico della Nazionale italiana.

A giugno Baldini guiderà l’Italia nelle sfide contro Lussemburgo e Grecia, in un momento delicato per il calcio azzurro. Poi, come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, è facile immaginare un ritorno a Mondello, tra amici, tradizioni e quella Palermo che ormai considera casa.

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