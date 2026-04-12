Giornale di Sicilia: “Difesa di ferro e personalità, le certezze del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
palermo sudtirol3-0 (7) segre palumbo inzaghi

PALERMO – Compattezza, consapevolezza e orgoglio. Sono queste le basi su cui il Palermo ha costruito il pareggio di Frosinone, mostrando segnali importanti in vista del finale di stagione. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha confermato caratteristiche già emerse durante l’anno, ma raramente viste con questa continuità negli scontri diretti.

Secondo quanto evidenziato da Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il Palermo visto allo “Stirpe” è una squadra che ha ormai piena consapevolezza dei propri mezzi: capace di imporre il proprio gioco anche su campi difficili e di reagire con personalità a situazioni sfavorevoli. Emblematica la reazione allo svantaggio, che – come dichiarato da Inzaghi – «avrebbe ammazzato un toro ma non i miei ragazzi».


La solidità difensiva resta il punto di forza principale. Come rimarca ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno praticamente annullato il miglior attacco del campionato: nessuna vera occasione concessa e un Gomis sostanzialmente inoperoso. La retroguardia ha saputo limitare giocatori del calibro di Kvernadze, Ghedjemis e Raimondo, grazie a un’organizzazione impeccabile e a una grande attenzione tattica.

Il gol del Frosinone, arrivato al 75’ su una punizione da oltre 25 metri di Calò, rappresenta l’unica vera sbavatura in una partita dominata territorialmente dal Palermo. Ma proprio da quella situazione è emersa un’altra qualità fondamentale: la capacità di reagire.

Come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi non si è disunita, continuando a spingere con ordine e determinazione fino a trovare il pareggio. Decisivo ancora Ranocchia, uomo del momento, servito da Pohjanpalo, sempre più determinante anche in versione assist-man.

Un dato rafforza la prestazione rosanero: il Frosinone, passato in vantaggio 26 volte in stagione, ha poi portato a casa i tre punti in 19 occasioni. Non questa volta. Segno, come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, di un Palermo cresciuto, solido e pronto a giocarsi fino in fondo le proprie carte.

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