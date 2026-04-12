Giornale di Sicilia: “La notte più lunga dei rosa, accolti tra gli applausi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 074450

PALERMO – Il tabù non si spezza, ma la prestazione sì: quella del Palermo a Frosinone è da grande squadra. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero escono dallo “Stirpe” con un pareggio che non cambia la classifica ma rafforza convinzioni e ambizioni in vista del finale di stagione.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la squadra di Inzaghi ha risposto con carattere allo svantaggio firmato da Calò, mostrando una reazione che lascia ben sperare soprattutto in ottica playoff. Una prova di alto livello che conferma la crescita del gruppo, nonostante gli scontri diretti continuino a non sorridere.


La notte dei tifosi rosanero è stata lunga e intensa. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tutto è iniziato intorno alle 20 nel piazzale del Barbera, dove un centinaio di sostenitori si è ritrovato per seguire la partita su maxi schermo, ed è proseguito fino alle 4 del mattino con l’accoglienza alla squadra di ritorno dalla trasferta. Applausi, cori e vicinanza totale, nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Sicilia.

Il gol di Ranocchia rappresenta un segnale importante: è infatti il primo realizzato dal Palermo contro una delle prime tre della classifica. Tuttavia, come evidenzia Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, non è bastato per sfatare il tabù delle vittorie negli scontri diretti, che resta uno dei principali limiti della stagione rosanero.

I numeri confermano le difficoltà: tra Venezia, Monza e Frosinone, il Palermo ha raccolto solo pareggi e sconfitte. Ma anche i ciociari non brillano negli scontri di vertice, con appena tre punti conquistati contro le prime quattro. Resta però il +4 in classifica sugli uomini di Inzaghi, un margine ancora significativo.

Nonostante tutto, il Palermo visto a Frosinone lascia segnali incoraggianti. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la squadra ha dimostrato di potersela giocare con chiunque: il sogno Serie A resta vivo, anche passando dai playoff, ma serviranno continuità e qualche passo falso delle rivali.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

Altre notizie

palermo sudtirol3-0 (7) segre palumbo inzaghi

Giornale di Sicilia: “Difesa di ferro e personalità, le certezze del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Repubblica: “Mondello e Santa Rosalia. Con Baldini l’azzurro si colora di rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (36) segre

Repubblica: “Il Palermo ci crede ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
norrito

Nulla è perduto. In serie A ci si va pure dai play-off

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Corriere dello Sport: “Palermo, un pari che vale. Inzaghi è comunque da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Escl. Foschi: «Palermo più forte del Cesena, al Barbera non ci sarà partita»

Escl. Foschi: «Palermo più forte del Cesena, al Barbera non ci sarà partita»

Angelo Giambona Aprile 12, 2026
del grosso

Primavera Palermo, pari a Monopoli. Del Grosso: «Punto meritato, soddisfatto della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
0b07daa1-881d-44c0-ba72-2577255734f1

Palermo, giornata di relax per Magnani: il difensore si gode Mondello in famiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
primavera palermo

Primavera 2, Palermo fermato dal Monopoli: pari 1-1 in trasferta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
668559975_3406574579510647_6878165395947590536_n

Palermo Under 17, buona prova a Firenze ma non basta: la Fiorentina vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo femminile

Palermo Women, le convocate per il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-04-12 074450

Giornale di Sicilia: “La notte più lunga dei rosa, accolti tra gli applausi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
palermo sudtirol3-0 (7) segre palumbo inzaghi

Giornale di Sicilia: “Difesa di ferro e personalità, le certezze del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Repubblica: “Mondello e Santa Rosalia. Con Baldini l’azzurro si colora di rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (36) segre

Repubblica: “Il Palermo ci crede ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
norrito

Nulla è perduto. In serie A ci si va pure dai play-off

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026