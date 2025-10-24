Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 3ª giornata
PALERMO WOMEN-MATERA WOMEN
Domenica 26 ottobre, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 6ª giornata
PERUGIA-PALERMO
Sabato 25 ottobre, ore 11.00 – Perugia, Centro Sportivo “Paolo Rossi”
UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 2ª giornata
PALERMO-GIOVANILE ROCCA
Sabato 25 ottobre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata
AVELLINO-PALERMO
Domenica 26 ottobre, ore 11.00 – Atripalda (AV), Campo Sportivo Valleverde
UNDER 16 MASCHILE
Sosta
UNDER 15 MASCHILE
Sosta
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 1ª giornata
PALERMO-MONOPOLI
Domenica 26 ottobre, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale