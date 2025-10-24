Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 3ª giornata

PALERMO WOMEN-MATERA WOMEN

Domenica 26 ottobre, ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 6ª giornata

PERUGIA-PALERMO

Sabato 25 ottobre, ore 11.00 – Perugia, Centro Sportivo “Paolo Rossi”

UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 2ª giornata

PALERMO-GIOVANILE ROCCA

Sabato 25 ottobre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 8ª giornata

AVELLINO-PALERMO

Domenica 26 ottobre, ore 11.00 – Atripalda (AV), Campo Sportivo Valleverde

UNDER 16 MASCHILE
Sosta

UNDER 15 MASCHILE
Sosta

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 1ª giornata

PALERMO-MONOPOLI

Domenica 26 ottobre, ore 11.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

