Bedin elogia il nuovo Ceravolo: «Un modello di rigenerazione urbana e sportiva per Catanzaro»

Il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha voluto esprimere pubblicamente la propria ammirazione per il progetto di ristrutturazione dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, promosso dalla famiglia Noto. In un comunicato ufficiale, Bedin ha definito l’iniziativa un esempio virtuoso di come sport e territorio possano crescere insieme.

«Il progetto di ristrutturazione del Ceravolo va visto non solo nel suo primo significato di migliorare l’esperienza dei tifosi ma anche come simbolo di rigenerazione urbana, sportiva e di identità per Catanzaro. Non solo un nuovo impianto sportivo, ma un luogo di ritrovo e di appartenenza per l’intera comunità in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di alto livello. Complimenti alla famiglia Noto che ancora una volta dimostra una visione di lungo periodo sul club».