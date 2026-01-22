Palermo, Segre abbraccia Alessia: il cuore rosanero più forte del male

Palermo abbraccia Alessia. Jacopo Segre, centrocampista rosanero, ha fatto visita alla piccola tifosa palermitana che da tempo sta lottando contro una grave malattia, regalando alla bambina e alla sua famiglia un momento di emozione e leggerezza che ha toccato il cuore di tutta la città.

Segre si è recato a casa di Alessia portandole in dono la sua maglia numero 8 del Palermo, personalizzata e firmata, oltre a un piccolo ricordo simbolico. Un gesto semplice ma potentissimo, che ha avuto un valore enorme per la bambina, sorridente e visibilmente emozionata nell’incontro con il suo idolo. Le immagini dell’abbraccio e dei sorrisi condivisi hanno fatto rapidamente il giro dei social, diventando il simbolo di una Palermo capace di stringersi attorno ai suoi figli più fragili.

Il legame tra Alessia e Segre non nasce oggi. Già in occasione della partita contro lo Spezia, la bambina era scesa in campo al “Renzo Barbera” proprio al fianco del centrocampista rosanero, vivendo un momento indimenticabile sotto gli applausi dello stadio. Un ingresso che aveva commosso tifosi e squadra, trasformando il calcio, ancora una volta, in qualcosa che va oltre il risultato.

Sui social, la famiglia di Alessia ha voluto ringraziare Segre, il Palermo e tutto l’ambiente rosanero per la vicinanza dimostrata: parole cariche di gratitudine per chi ha saputo regalare attimi di spensieratezza in un percorso difficile, ribadendo quanto quei sorrisi siano una forza preziosa per affrontare la quotidianità.

Il gesto di Jacopo Segre è stato accolto con affetto da tutta la tifoseria palermitana, che ha riconosciuto nel centrocampista non solo un leader in campo, ma anche un uomo capace di rappresentare al meglio i valori umani dello sport. In una città che vive il calcio come identità collettiva, l’abbraccio ad Alessia è diventato l’abbraccio di Palermo intera: una promessa di vicinanza, coraggio e speranza che va ben oltre i novanta minuti.