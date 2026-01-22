Cesena, Cerri a un passo: accordo definito

Il Cesena è pronto a chiudere per Alberto Cerri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione potrebbe essere definita nelle prossime 24 ore.

L’accordo tra Cerri e il Cesena è già stato raggiunto: per l’attaccante è pronto un contratto di due anni e mezzo, con ingaggio da 350 mila euro. Restano da sistemare gli ultimi dettagli tra i club.

Cesena e Como sono infatti in contatto per definire la ripartizione dello stipendio, con i lariani che potrebbero contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore. Una volta trovato l’incastro economico definitivo, si arriverà alla fumata bianca.

L’operazione è quindi in fase avanzata e il Cesena attende solo l’ok finale per regalare a Mignani un rinforzo importante nel reparto offensivo.