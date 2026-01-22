Modena-Palermo, equilibrio totale nelle quote: ecco cosa dicono i bookmaker

Il big match del Braglia tra Modena e Palermo si preannuncia estremamente equilibrato anche secondo i principali bookmaker, che propongono quote molto ravvicinate tra i tre esiti. Nessuna squadra nettamente favorita, segnale di una sfida aperta e tutta da giocare.

Analizzando le quote disponibili, il segno 1 (vittoria Modena) oscilla prevalentemente tra 2.10 e 2.38. Bet365, Snai, AdmiralBet e Lottomatica fissano il successo dei canarini a 2.35, mentre LeoVegas scende a 2.12 e NetBet sale fino a 2.38. 888sport propone il Modena vincente a 2.10, la quota più bassa tra quelle disponibili.

Il pareggio (X) viene valutato tra 2.80 e 3.10. La quota più bassa è quella di Lottomatica (2.80), seguita da Snai (2.90) e AdmiralBet (2.95). Bet365 e LeoVegas propongono invece la X a 3.10, mentre NetBet e 888sport si attestano su 3.05.

Per quanto riguarda il segno 2 (vittoria Palermo), le quote vanno da 3.15 a 3.45. AdmiralBet offre il successo rosanero a 3.15, Bet365 a 3.20, NetBet a 3.20, Snai a 3.30 e 888sport a 3.35. La quota più alta è quella di Lottomatica, che valuta il colpo esterno del Palermo a 3.45.

Nel complesso, il quadro delle quote racconta una partita senza padroni certi, con il Modena leggermente avanti per il fattore campo, ma con un Palermo considerato pienamente competitivo e capace di giocarsi le proprie chance. Il pareggio resta un’opzione molto concreta, come dimostrano le valutazioni ravvicinate proposte da tutti gli operatori.

Una sfida che, numeri alla mano, promette equilibrio, tensione e dettagli decisivi.