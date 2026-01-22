Modena-Palermo, le previsioni meteo per il match di sabato alle 17.15

In occasione di Modena-Palermo, in programma sabato alle ore 17.15 allo stadio Braglia e valida per la 21ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, le condizioni meteo saranno tipicamente invernali e potrebbero incidere sul contesto della gara.

Nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibili deboli piogge nelle ore mattutine e nella prima parte del pomeriggio. Gli accumuli previsti restano comunque contenuti, nell’ordine di 1-2 millimetri, con una tendenza a un miglioramento verso l’orario del calcio d’inizio, quando le precipitazioni dovrebbero risultare assenti o molto deboli.

Le temperature saranno basse: nel pomeriggio, all’orario della partita, il termometro si aggirerà intorno ai 6 gradi, con una percezione più fredda a causa dell’umidità elevata (oltre l’80%) e del vento. Quest’ultimo soffierà prevalentemente da Nord-Ovest, con intensità tra 8 e 13 km/h e raffiche che potranno toccare i 18-20 km/h, rendendo l’aria pungente soprattutto sugli spalti.

La visibilità sarà generalmente buona, superiore ai 10 chilometri, mentre la qualità dell’aria si manterrà su livelli discreti o buoni. In sintesi, per Modena-Palermo si profila un pomeriggio freddo, grigio e umido, con un terreno di gioco che potrebbe risultare appesantito dalle piogge precedenti, ma senza condizioni proibitive al momento del fischio d’inizio.