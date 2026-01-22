Modena-Palermo, Braglia verso il pienone: già oltre 12 mila attesi

A due giorni dal fischio d’inizio, Modena-Palermo fa già registrare numeri da record stagionale allo stadio Alberto Braglia. I biglietti venduti hanno infatti raggiunto quota 6.400, di cui ben 2.800 destinati al settore ospiti, a conferma della grande risposta del pubblico rosanero.

Un dato che, sommato agli abbonati, proietta l’affluenza complessiva oltre i 12.000 spettatori, con entrambe le curve che viaggiano rapidamente verso il tutto esaurito. Segnali chiari di un clima da grande appuntamento per una sfida molto sentita e carica di significati in chiave campionato.

Il Modena FC ha inoltre ricordato le modalità di acquisto dei tagliandi. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita Vivaticket, oltre che allo store ufficiale del Modena in via del Taglio 22, nel centro cittadino. Nella giornata di sabato sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente alle biglietterie dello stadio Braglia, aperte dalle 14.45 alle 17.45.

Il conto alla rovescia è iniziato e tutto lascia presagire una cornice di pubblico all’altezza di una partita che promette spettacolo.