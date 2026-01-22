Monza, Caso ha firmato
Movimenti concreti sul mercato, con diverse operazioni ormai definite o in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Monza è pronto ad accogliere Giuseppe Caso, che nel pomeriggio sta firmando il contratto che lo legherà al club brianzolo.
Sempre come riferisce Gianluca Di Marzio, è ufficiale anche un’operazione in Serie B: la Carrarese ha annunciato l’arrivo di Dachi Lordkipanidze, centrocampista classe 2001, che approda in Toscana in prestito dalla Cremonese.
In chiusura, infine, un altro affare segnalato da Gianluca Di Marzio: la Reggiana è a un passo da Francesco Vicari, difensore del Bari, che dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito.