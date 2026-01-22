Palermo-Empoli, via alla vendita dei biglietti: prezzi, modalità e Love Pack

PALERMO – Scatterà alle ore 17.00 di giovedì 22 gennaio la vendita dei biglietti per assistere a Palermo-Empoli, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.15 allo stadio Renzo Barbera.

Il club rosanero invita i tifosi a raggiungere l’impianto con largo anticipo nel giorno gara, così da agevolare le procedure di accesso ed evitare lunghe attese ai varchi.

Modalità d’acquisto

Dal 2 dicembre 2025, per acquistare biglietti o abbonamenti del Palermo FC è necessario registrarsi al nuovo ecosistema digitale del club. Gli acquisti effettuati in precedenza restano comunque consultabili tramite il proprio account Vivaticket.

I tagliandi saranno disponibili, fino a esaurimento posti, esclusivamente attraverso:

la pagina biglietteria ufficiale Palermo FC

i punti vendita Vivaticket su tutto il territorio nazionale, incluso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

Per la gara Palermo-Empoli, valida per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, i prezzi dei biglietti a tariffa intera e ridotta sono i seguenti.

Il settore Centralissima ha un costo di 103 euro per l’intero, mentre il prezzo per donne e over 65 è di 82 euro. La tariffa under 16 è fissata a 82 euro. Non sono previste riduzioni under 14 o promozioni universitarie per questo settore.

In Tribuna Centrale, il biglietto intero costa 73 euro. Il prezzo per donne e over 65 è di 57 euro, così come quello riservato agli under 16. Anche in questo settore non sono previste riduzioni under 14 né promo universitarie.

Per la Tribuna Laterale, il costo del biglietto intero è di 48 euro, mentre donne, over 65 e under 16 possono acquistare il tagliando a 40 euro. Non sono previste riduzioni under 14 o promo universitarie.

In Gradinata Inferiore, il biglietto intero ha un prezzo di 34 euro. Le riduzioni donne e over 65 e under 16 sono fissate a 30 euro. Per questo settore è prevista anche la promo università al costo di 25 euro.

La Gradinata Superiore prevede un prezzo intero di 28 euro. Donne, over 65 e under 16 possono acquistare il biglietto a 23 euro. È disponibile anche la riduzione under 14 al costo di 14 euro e la promo università a 21 euro.

Infine, per le Curve, il biglietto intero costa 22 euro, mentre donne, over 65 e under 16 possono accedere con un biglietto da 18 euro. È prevista anche la promo università al prezzo di 16 euro.

Love Pack 3 Games

In vista di San Valentino, il Palermo FC lancia il “Love Pack 3 Games”, che consente di assistere con un unico acquisto alle prossime tre gare casalinghe, risparmiando fino al costo di una partita.

Le partite incluse:

Palermo-Empoli – sabato 7 febbraio, ore 17.15

Palermo-Virtus Entella – sabato 14 febbraio, ore 15.00

Palermo-Sudtirol – sabato 21 febbraio, ore 15.00

Prezzi a tariffa unica (3 partite):

Curve: 44 €

Gradinata Superiore: 56 €

Gradinata Inferiore: 68 €

Il Love Pack è disponibile solo online sulla biglietteria ufficiale Palermo FC e sarà acquistabile fino al fischio d’inizio di Palermo-Empoli.

Cambio utilizzatore

Biglietto intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto Over 65: cedibile solo a Over 65

Ridotti Under 16 e Under 14: non cedibili

Promo Università: non cedibile

Accesso allo stadio

Per entrare all’impianto sarà necessario:

documento d’identità valido

biglietto digitale o cartaceo

fidelity card originale + ricevuta segnaposto per titoli caricati su SIAMOAQUILE CARD

Promo sciarpa “Io che amo solo te”

Tutti gli abbonati e gli acquirenti del Love Pack 3 Games potranno acquistare la nuova sciarpa ufficiale “Io che amo solo te” al prezzo scontato di 5 euro (anziché 15).

La promozione è valida fino al 21 febbraio. Le sciarpe saranno disponibili dal 5 febbraio esclusivamente negli store ufficiali dello stadio e dell’aeroporto, presentando abbonamento o ricevuta di acquisto del Love Pack.