Bari, De Laurentiis rilancia il mercato: «Domani due conferme, 4-5 arrivi». Longo: «Qui per combattere 18 battaglie»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Giornata di presentazione ufficiale in casa Bari per il ritorno di Moreno Longo, ma anche occasione per fare il punto sul mercato e sul momento delicato della stagione. A prendere la parola in conferenza stampa è stato il presidente Luigi De Laurentiis, che ha confermato l’intenzione del club di intervenire in maniera decisa nella sessione invernale.

«Per la prima volta mi sono trasferito a Bari per lavorare ancora più da vicino», ha spiegato De Laurentiis. «Ci aspettano 18 partite e dobbiamo chiudere il mercato. Da quando Longo è arrivato passiamo le giornate insieme a parlare di giocatori e obiettivi. Il mercato di gennaio è difficilissimo: potremmo anche prendere cinque giocatori oggi, ma magari non avrebbero minutaggio. A noi serve gente pronta, che abbia già giocato».

Il presidente biancorosso ha poi svelato lo stato delle trattative: «Stiamo lavorando su un giocatore buono, ottimo, che però il club di appartenenza non vuole liberare finché non prende un sostituto. Ogni giorno è fondamentale. Seguiamo 4-5 profili, ma potrebbero essere anche di più. Domani aspettiamo un paio di conferme».

Accanto a lui, Moreno Longo ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina del Bari e a tornare su una piazza esigente: «L’anno scorso la situazione si è incrinata dopo il ko di Cosenza. Dopo quella partita fui molto duro con la squadra e lì qualcosa si è rotto. A fine stagione l’area tecnica ha scelto di cambiare, ma io dissi al presidente che quel nono posto non andava cestinato: era una base su cui costruire».

Longo ha poi ribadito il suo legame emotivo con il lavoro: «Vivo di stomaco e di pancia. Non so quanti, dopo aver allenato il Torino in Serie A, sarebbero andati ad Alessandria. Io l’ho fatto e li ho portati in B dopo 50 anni. Non sono venuto qui per il contratto: ho deciso dopo aver parlato con il presidente e aver ricevuto determinate garanzie».

Infine, il messaggio alla squadra e all’ambiente: «Ho avuto massima disponibilità per fare ciò che serve in una situazione difficile e in poco tempo. Questo mi ha spinto a indossare l’elmetto e a vivere queste 18 partite come 18 battaglie, con lo spirito giusto».

