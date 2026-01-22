Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su fase offensiva e palle inattive

Allenamento mattutino oggi per il Palermo di Filippo Inzaghi, che continua la preparazione in vista della prossima trasferta di campionato contro il Modena.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento e torelli, utili per attivare ritmo e intensità. Successivamente i rosanero hanno concentrato il lavoro su esercitazioni dedicate alla tattica offensiva, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra e ai movimenti negli ultimi metri.

Nel finale spazio anche alle palle inattive a favore, aspetto sul quale lo staff tecnico ha insistito in vista di una gara che si preannuncia combattuta e ricca di duelli. Il gruppo prosegue così il percorso di avvicinamento alla sfida del Braglia, mantenendo alta concentrazione e carichi di lavoro mirati.