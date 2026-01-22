Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su fase offensiva e palle inattive

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Allenamento mattutino oggi per il Palermo di Filippo Inzaghi, che continua la preparazione in vista della prossima trasferta di campionato contro il Modena.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento e torelli, utili per attivare ritmo e intensità. Successivamente i rosanero hanno concentrato il lavoro su esercitazioni dedicate alla tattica offensiva, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra e ai movimenti negli ultimi metri.

Nel finale spazio anche alle palle inattive a favore, aspetto sul quale lo staff tecnico ha insistito in vista di una gara che si preannuncia combattuta e ricca di duelli. Il gruppo prosegue così il percorso di avvicinamento alla sfida del Braglia, mantenendo alta concentrazione e carichi di lavoro mirati.

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

