Palermo-Sampdoria. Mi ritorni in mente, la magia di Verre e la meteora Kasami

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria e sugli ex della gara.

Un ritorno al Barbera dal sapore particolare e un incontro ravvicinato con il primo amore sportivo. La sfida tra Palermo e Sampdoria propone tre storie di ex che si ritrovano con la consapevolezza di non dover lasciare spazio ai sentimenti: in gioco c’è la possibilità di blindare i play-off.

A transitare più recentemente nella sponda avversaria è stato Verre, tornato a Genova la scorsa estate dopo sei mesi in prestito in rosanero: il centrocampista, già a Palermo nel 2013/14, è diventato uno dei beniamini del pubblico dopo la meravigliosa rete al Frosinone, ma ha fatto più fatica del previsto ad adattarsi al 3-5-2 di Corini e il club a fine campionato ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto; non sono mancati i tentativi di rinegoziare l’accordo, ma la stima di Pirlo per il giocatore e l’alta richiesta dei blucerchiati per il suo cartellino hanno fatto tramontare l’affare.

Pressoché nulli invece i ricordi che il popolo rosanero ha di Kasami, secondo miglior marcatore della Samp (5 reti) nell’annata corrente ma oggetto misterioso a Palermo nel 2010/11, chiuso con 26 presenze e nessun gol tra campionato (14 gare), Coppa Italia ed Europa League.