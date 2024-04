Palermo, sfida alla Samp per riprendersi un sogno

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui compiti del nuovo tecnico del Palermo Mignani.

A Michele Mignani il compito di cambiare il Palermo, anzi di rivoltarlo come un calzino; al tecnico genovese arrivato in settimana il compito di trasmettere idee e serenità a un gruppo di calciatori sfiduciato e confuso che nell’ultimo mese s’è fatto mettere sotto da ogni avversario.

A Michele Mignani il compito di riportare l’entusiasmo al Barbera. Ma l’entusiasmo vero, quello che nasce dal gioco, dalla prestazione e dallo spettacolo, non da un risultato fortuito e risicato.

A Michele Mignani il compito di mettere ogni calciatore rosa nel posto giusto, di scegliere il miglior modulo per questa squadra senza guardare in faccia nessuno, senza crediti e senza debiti, con l’unico obiettivo di salvare il salvabile e affrontare i probabili play-off nella migliore condizione possibile.

Da oggi il primo test, per uno scherzo del destino contro la Sampdoria, la squadra in cui è cresciuto. Dopo appena tre allenamenti è difficile pretendere grandi cose, ma basteranno piccoli segnali per capire che qualcosa può cambiare rispetto alla gestione precedente.