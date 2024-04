Di Francesco trequartista? Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Sampdoria.

Non sappiamo come cambierà il Palermo il nuovo allenatore, indovinare la formazione odierna è come fare un terno al lotto, le uniche certezze contro questa Sampdoria che arriva da quattro vittorie di fila e che insidia il sesto posto del Palermo sono le assenze: Ranocchia, Gomes, Vlasic e Coulibaly.

Tutte a centrocampo. Il resto è da ricostruire, magari partendo da quanto non ha funzionato. Speriamo dunque in una profonda e convinta discontinuità rispetto a quanto visto finora, soprattutto tatticamente. Speriamo in una soluzione che migliori la tenuta difensiva, considerato anche il numero dei gol subiti dai rosa nelle ultime gare; in una soluzione che non perseveri ad affidare la fase offensiva ad attaccanti esterni leggeri ed evanescenti e che offra una spalla a Brunori, costretto a fare pentole e coperchi.

L’ipotesi di Di Francesco trequartista alle spalle delle due punte è verosimile, verrebbe meno improvvisamente la trazione laterale su cui Corini ha puntato finora, ma potrebbe concretizzarsi anche un modulo 3-5-2. Non vogliamo andare oltre, vedremo questo pomeriggio, anche perché nel calcio non esistono formule magiche: se così fosse tutti potremmo fare gli allenatori. Esistono le idee, esiste la capacità di metterle in campo attraverso schemi e movimenti, con e senza palla. Esiste soprattutto l’abilità di tirare da ogni calciatore il meglio di sé. Un lavoro difficile e spesso lungo, che richiede il tempo che Mignani non ha. Ecco perché all’ex tecnico del Bari si chiede qualcosa di diverso della tradizionale «scossa»: un gioco di prestigio.