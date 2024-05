Ex rosa, UFFICIALE: Pergolizzi non guiderà il Campobasso la prossima stagione

L’ex tecnco rosanero Rosario Pergolizzi, in questa stagione sportiva, è riuscito a trascinare il Campobasso in Serie C. A sorpresa, però, come comunicato dalla società mediante un comunicato, non sarà più il tecnico per la prossima stagione. La nota:

“Al termine di una strepitosa stagione sfociata nella promozione nel campionato di Serie C, Campobasso F.C e l’allenatore Rosario Pergolizzi comunicano di aver, di comune accordo e in piena serenità, deciso di non rinnovare il rapporto contrattuale per la prossima stagione, così anche da favorire reciprocamente la possibilità di programmare il futuro.

A guidare la squadra rossoblù nella prosecuzione della poule scudetto sarà il tecnico Giovanni Piccirilli.

La società Campobasso F.C augura a mister Pergolizzi le migliori fortune, consapevole che occuperà sempre un posto di rilievo nella storia di questo club”.