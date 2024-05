Playoff Serie B. Palermo, anche a Roma tifano per te (FOTO)

Questa sera al Barbera andrà in scena il primo match valido per i playoff di Serie B. Oltre alla presenza massiccia di tifosi rosanero sugli spalti dello stadio, però, arriva anche il sostegno delle altre tifoserie. In particolare, forti dell’amicizia dovuta ad un importante gemellaggio, anche i tifosi della Roma sostengono il Palermo. In una delle pagine più seguite dai tifosi giallorossi “Romanisti fino alla Morte”, sono tantissimi i messaggi dei supporters della capitale indirizzati a sostegno dei rosanero. Di seguito il post:

“Solo loro sanno cosa hanno passato in questi anni.

Dalle penalizzazioni, passando per gli illeciti di loschi personaggi, fino al doloroso fallimento.

Solo loro sanno quanto hanno sofferto.

È arrivato il momento, per Palermo e la sua gente, di tornare in Serie A.

Quella piazza stupenda, quella squadra che per tanto tempo è stata culla di talenti, quella dove è sbocciato Paulo Dybala, merita di tornare ad essere grande.

Per una squadra, per un popolo, per una terra bellissima.

Stasera al Renzo Barbera sarà Palermo contro Sampdoria.

Stasera per scrivere un’altra pagina indelebile di storia.

Forza Palermo, tifiamo per voi”.

Ecco alcuni dei tanti messaggi di sostegno dai tifosi giallorossi:

“Forza Palermo! Conquistate la Serie A, ve lo meritate!”

“Sempre al vostro fianco, anche da lontano. Avanti rosanero!”

“Il gemellaggio si vede nei momenti importanti, stasera tiferemo per voi!”

“Palermo in Serie A! Daje ragazzi, tutta Roma tifa per voi!”

Uniti per un grande risultato, insieme possiamo farcela! Forza Palermo!