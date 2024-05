Ex rosa, il CT Spalletti su Baldini: «Ha passione infinita per il calcio, va dritto al cuore»

Il Ct della Nazionale Spalletti è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Il tecnico si è soffermato anche su un allenatore in particolare: Silvio Baldini. Come spiega il Ct, l’ex tecnico rosanero è stato per lui un vero stimolo, da ci imparare. Di seguito le sue parole:

«Quando ho iniziato con il calcio è stato stimolante ascoltare Baldini. Ha una passione infinita per il calcio, a disposizione di tutti. Da lui tutti hanno appreso tante cose, va dritto al cuore. Non c’è retorica, ti dice in faccia quello che ti deve dire. Tutta roba autentica, vera. L’ho incontrato da avversario e si vedeva tutta la modernità, c’era da imparare il più velocemente possibile. Ho fatto di tutto per diventarci amico. Ho apprezzato tutte le qualità di uomo che di allenatore».