Palermo: ripresa la preparazione in vista della Juve Stabia. Il report

Il Palermo si prepara in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juve Stabia, in programma domenica 19 gennaio. Dopo un giorno di riposo, i rosanero sono tornati a Torretta oggi pomeriggio. Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club siciliano:

“È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo allenato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro la Juve Stabia.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un esercizio sulla fase offensiva didattica, un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla e una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta un lavoro aerobico”.

Palermo, Blin torna in gruppo: “Non vedevo l’ora”