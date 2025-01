Di Marzio: “Cosenza, trattativa col Foggia per Gargiulo”

Il Cosenza è al lavoro per rinforzare la rosa in questi giorni di mercato invernale, motivo per il quale il direttore sportivo, Gennaro Delvecchio, è a caccia di profili idonei al progetto rossoblù. Il club calabrese potrebbe attingere dalla Serie C per puntellare la rosa di mister Alvini. Infatti, riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i Lupi avrebbero messo nel mirino Mario Gargiulo del Foggia. Già ci sarebbe una trattativa in corso tra le due società e la situazione sembra ben avviata.

