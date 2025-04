ULTIM’ORA FERRARI – La decisione è arrivata di prima mattina: “CORRERÀ AL POSTO DI LECLERC” | In pista già in Bahrain

Clamoroso capovolgimento di fronte in casa ferrarista: Leclerc verrà sostituito già in Bahrain dal nuovo pilota. I tifosi sono senza parole.

La stagione 2025 di Formula 1 ha preso il via in maniera a dir poco emozionante. Dopo le prime due gare, il campionato si presenta più aperto che mai, con diversi team e piloti in lizza per il titolo. Lewis Hamilton ha fatto il suo debutto in Ferrari, affiancando Charles Leclerc, non con grandi risultati, mentre Mercedes ha introdotto il giovane Kimi Antonelli accanto a George Russell.

Red Bull ha inizialmente schierato Max Verstappen e Liam Lawson, ma dopo due gare senza punti, Lawson è stato sostituito da Yuki Tsunoda, che debutta nel team principale proprio nel Gran Premio del Giappone. ​ Il prossimo appuntamento in calendario è il Gran Premio del Giappone, che si terrà sul circuito di Suzuka.

Ancora in seguito invece sarà la volta del Gran Premio del Bahrain, in programma dall’11 al 13 aprile, che promette spettacolo. Ed è proprio in vista di questa gara che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità da Maranello. Infatti proprio sul circuito di Sakhir per la rossa non correrà Charles Leclerc, il quale sarà sostituito da un altro pilota.

Rivoluzione totale in casa rossa

Come ben sappiamo il regolamento ufficiale della F1 impone alle scuderie di far correre nelle prove almeno per due volte nel corso della stagione un pilota che deve aver corso al massimo per due GP nella sua carriera. Questi andranno a sostituire nelle occasioni proprio i piloti cosiddetti titolari.

E la Ferrari ha deciso già di effettuare il primo cambio in vista del Bahrain. A rimanere in panchina come detto sarà Charles Leclerc, il quale verrà sostituito per l’occasione da Dino Beganovic. Il prossimo venerdì 11 aprile dunque lo svedese avrà la grande chance di guidare nelle prove libere sulla monoposto del Cavallino Rampante.

La decisione è ufficiale

La decisione della Ferrari dunque possiamo dire che è ufficiale, ed è stata riportata da diverse testate. Tra queste virgilio.it, che ha così scritto in un suo articolo.

”Beganovic sostituirà Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del prossimo Gp del Bahrain che si correrà nel week end dell’11-13 aprile, quello successivo al Giappone. Dino correrà solo venerdì 11 nelle fp1 per poi restituire il volante al monegasco per il resto del weekend”.