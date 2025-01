SORPRESA ASSOLUTA: “Abbiamo preso James Rodriguez” | Accordo trovato nel cuore della notte

Annuncio di mercato totalmente inatteso: James Rodriguez ha trovato l’accordo con un nuovo club ed è stato già annunciato.

La scorsa estate tutti gli appassionati di calcio hanno avuto il piacere di rivedere uno James Rodriguez in grande spolvero. Durante la Copa America infatti il fantasista colombiano è stato il migliore della competizione, portando la sua selezione fino alla finale, persa poi contro un’inarrestabile Argentina.

Dopo essersi messo in mostra con il suo paese ovviamente su di lui si sono accesi i riflettori di un ritorno in Europa. Tanti club sono stati accostati al calciatore, che al termine di una lunga telenovela di mercato si è trasferito di nuovo in Spagna, questa volta al Rayo Vallecano. Ma nella squadra in questione le cose non sono andate per il meglio.

Il tecnico infatti non lo vede, e lo ha schierato pochissimo nella prima metà di stagione. Ecco perché pochi mesi dopo il suo ingaggio, il 33enne si è svincolato. In cerca di una nuova opportunità, dopo alcuni voci sul suo conto, finalmente sembra che abbia trovato ancora una squadra pronta a dargli fiducia. C’è già infatti l’annuncio ufficiale, con l’accordo che è stato trovato nella notte.

James Rodriguez indosserà questa casacca

Dopo essere rimasto svincolato come detto si sono riaccese le sirene per il futuro dell’ex calciatore di Real Madrid e Bayern Monaco. Una di queste riguardava anche la Serie A, dove si è parlato ancora una volta di Lazio. Ma il suo futuro non sarà in Italia, e nemmeno in Europa.

James sarebbe pronto infatti ad accasarsi al Leon, in Messico. E il noto portale TMW ha così riportato la notizia, dando quasi una sorta di ufficialità. ”Secondo quanto riportato da TUDN Messico, è previsto che James arrivi la prossima settimana a León per unirsi alla squadra”.

Il vero obiettivo di James

E’ possibile che le richieste dal Vecchio Continente per il fantasista colombiano non manchino. Tuttavia quella di trasferirsi in America sembra essere una scelta ben mirata del calciatore.

L’obiettivo di James Rodriguez è quello di essere in forma per il Mondiale del 2026, e lavorando con tranquillità e senza troppe pressioni in Messico, potrà concentrarsi solo su se stesso e sul suo stato di forma.