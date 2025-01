Di Marzio: “Cremonese, tre club di Serie A su Nasti”

La Cremonese vuole sfruttare la finestra invernale di calciomercato per rinforzarsi ma anche per sfoltire la propria rosa. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare i grigiorossi in questi giorni è Marco Nasti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di mercato, l’attaccante sarebbe al centro dell’attenzione di alcuni club di Serie A. Infatti il Verona, l’Empoli e il Cagliari avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti ma, al momento, non ci dovrebbero ancora essere trattative avanzate. Nelle prossime ore potrebbero seguire sviluppi.

