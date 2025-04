Eleonora Abbagnato punta il dito contro Diletta Leotta: «Metteva il sedere in faccia a mio marito»

Nell’ultima puntata di “Obbligo o Verità”, trasmessa il 31 marzo su Rai 1 e condotta da Alessia Marcuzzi, la palermitana Eleonora Abbagnato ha destato scalpore con una rivelazione piuttosto esplicita riguardante Diletta Leotta, nota conduttrice di DAZN, anche se non l’ha menzionata direttamente. L’étoile, famosa per la sua eleganza e raffinatezza, ha mostrato un lato più aperto e diretto mentre discuteva di temi legati alla gelosia.

Durante il gioco, Abbagnato, accompagnata dal marito Federico Balzaretti, ex calciatore e attuale commentatore televisivo, ha condiviso un aneddoto che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media. Parlando delle sue esperienze passate con la gelosia, Eleonora ha dichiarato: «Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa». Il clima si è fatto più intenso quando ha aggiunto: «Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!».

La curiosità del pubblico è stata ulteriormente alimentata dalla conduttrice Marcuzzi che ha poi chiesto, senza troppi giri di parole: «Ma è Diletta Leotta?». Sebbene Abbagnato non abbia confermato esplicitamente, il suo silenzio ha parlato più di mille parole, lasciando intendere che la giornalista sportiva fosse effettivamente il soggetto della sua rivelazione.

La situazione ha suscitato risate e battute tra gli ospiti, con Maurizio Lastrico che ha giocato sulle parole dicendo: «E adesso la linea a bordo campo», riferendosi chiaramente al ruolo di Leotta come giornalista sportiva.