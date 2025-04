Volpi: «Bari, playoff alla portata»

In un’esclusiva rilasciata a TuttoB.com, Sergio Volpi, ex capitano e bandiera della Sampdoria e attualmente allenatore in Eccellenza, ha condiviso le sue riflessioni sulle prospettive del Bari in questa stagione di Serie B. Dopo una stagione di alti e bassi, il Bari si trova in una posizione delicata per la corsa ai playoff, un obiettivo che, secondo Volpi, non è ancora fuori portata.

«Bari, playoff alla portata», ha dichiarato Volpi, evidenziando come nonostante le difficoltà attuali, il cammino del Bari verso i playoff sia ancora completamente aperto.

Ecco le sue parole:

Arranca il Bari, sconfitto a Carrara. Terminasse oggi il campionato, i biancorossi sarebbero fuori dal perimetro playoff.

«C’è da dire che rispetto all’anno scorso, nel quale il Bari si è salvato solo ai playout, è cambiato tutto: ds, allenatore, giocatori… Vero è che attualmente non giocherebbe i playoff, ma restano altre 7 partite e il distacco dall’ottavo posto è di un paio di punti. Quindi tutto può ancora succedere».