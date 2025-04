Il Resto del Carlino: “Sassuolo a Palermo, si gioca anche per battere tutti i record”

Domenica il Sassuolo sarà di scena allo stadio Renzo Barbera per affrontare il Palermo in un match ad alta tensione, con i neroverdi che possono già mettere un’ipoteca matematica sulla promozione in Serie A. La sfida contro i rosanero arriva in un momento di forma straordinaria per la formazione di Fabio Grosso, che continua a collezionare record e ad avvicinarsi a traguardi storici della Serie B.

I cinque gol rifilati alla Reggiana hanno spinto il Sassuolo a 67 reti stagionali, proiettandolo a soli 10 gol dal record assoluto di 77, stabilito dal Milan nella stagione 1982/83. Come riportato da Il Resto del Carlino, mantenendo l’attuale media di 2,16 reti a partita, i neroverdi potrebbero abbattere un muro che resiste da oltre 40 anni.

Oltre ai gol, nel mirino ci sono anche i record di punti (86 del Benevento nel 2019/20) e di vittorie stagionali (26, sempre di Ascoli e Benevento). Attualmente il Sassuolo è a 22 successi e a quota 72 punti, il che lascia ampi margini per ritoccare anche questi traguardi.

Impossibile invece eguagliare il primato della promozione più anticipata (sette giornate dal termine), ma con sei giornate ancora da disputare, i neroverdi possono comunque scrivere pagine importanti nella storia della Serie B.

Intanto, nelle scorse ore, al Mapei Football Center è arrivata anche la visita del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, accolto dall’ad Giovanni Carnevali e dal sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, a conferma di quanto la cavalcata neroverde stia diventando un orgoglio per tutto il territorio.