Palermo, Blin torna in gruppo: “Non vedevo l’ora”

Alessio Dionisi lo aveva preannunciato pochi giorni fa, e oggi è arrivata la conferma: Alexis Blin, dopo il lungo infortunio rimediato in Juve Stabia-Palermo, è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Infatti, attraverso i propri profili social, il club siciliano ha pubblicato le foto della seduta odierna dando il bentornato all’ex giocatore del Lecce, il quale ha poi condiviso il post sulle proprie storie: “Non vedevo l’ora”. Un rientro importante per i rosanero che, una volta ripreso il ritmo partita, può contare sull’esperienza del francese.

