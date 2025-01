Juve Stabia: presentato il ricorso contro la squalifica di Pagliuca

Poche ore fa la Lega Serie B ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo, il quale ha inflitto due giornate di squalifica a Guido Pagliuca. L’allenatore della Juve Stabia salterà dunque la trasferta di Palermo e anche la sfida interna contro la Carrarese. Il club campano, però, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato di aver presentato il ricorso contro la squalifica rimediata dal tecnico:

“La S.S. Juve Stabia 1907 in riferimento al COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 14 gennaio 2025 della Lega B, riguardo la squalifica di due giornate inflitta a mister Pagliuca, in seguito all’espulsione avvenuta al 47° del secondo tempo della gara Spezia-Juve Stabia, comunica di aver provveduto al ricorso per la riduzione della stessa”.