Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Dopo lo sfortunato pareggio senza reti nel match casalingo contro il Frosinone e i due giorni di riposo concessi ai giocatori, sono ripresi oggi pomeriggio gli allenamenti del Palermo FC, presso il centro sportivo di Torretta.

La seduta odierna è stata ovviamente guidata da mister Inzaghi che, dopo una fase di riscaldamento, ha proposto ai suoi giocatori un lavoro aerobico e partita a tema. Continua dunque il lavoro dei rosanero verso la trasferta contro il Sudtirol

