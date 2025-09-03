Reggiana, Salerno: «Penso che abbiamo costruito una squadra importante»

Ottimo inizio di campionato per la Reggiana che, dopo la sconfitta al Barbera della prima giornata di campionato contro il Palermo, ha battuto con il risultato di 3-1 il neoretrocesso Empoli. Oggi, dopo la chiusura del calciomercato, è intervenuto ai microfoni di TG Reggio il presidente dei granata Carmelo Salerno, il quale ha commentato l’operato del suo club sul mercato.

Queste le sue parole riportate su Reggionline.com:

«Questo è il settimo anno che siamo a Reggio, abbiamo dimostrato di essere delle persone oneste e di non avere interessi oltre al calcio in città. Questo è diventato un progetto molto bello, ci piacerebbe condividerlo con tutta la città. Per ora lo condividiamo con tantissimi sponsor e con i tifosi, ma lo vorremmo condividere con altri imprenditori. Quello che avete scritto era tutto vero, abbiamo avuto qualche giorno di riflessione. Poi ci siamo detti che a prescindere da quello che poteva succedere, dovevamo costruire una squadra per affrontare il campionato di Serie B che è un campionato importante ed è il terzo anno di Serie B della Reggiana. Abbiamo messo da parte le trattative che ci sono state, e che ci saranno, e abbiamo costruito una squadra con una filosofia diversa rispetto agli altri anni. E’ stata una estate impegnativa, che ho trascorso praticamente al telefono. Penso che abbiamo costruito una squadra importante, secondo me più forte di quella dell’anno scorso.»