Palermo Comic Convention: ingresso scontato per i tifosi rosanero abbonati 25/26

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Il Palermo Comic Convention torna dall’11 al 14 settembre 2025 ai Cantieri Culturali alla Zisa per la sua decima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dedicati a fumetti, giochi e cultura pop.

Anche quest’anno l’evento rinnova la partnership con il Palermo FC, legando ancora una volta i colori rosanero al mondo dell’intrattenimento e della creatività.

Gli abbonati alla stagione calcistica 2025-2026 del club avranno diritto a un sconto del 10% su tutti i tipi di abbonamento alla manifestazione, acquistabili direttamente al botteghino del Palermo Comic Convention.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra sport e cultura, offrendo ai tifosi e agli appassionati un’esperienza unica che unisce calcio, fumetti e divertimento.

