Palermo Comic Convention: ingresso scontato per i tifosi rosanero abbonati 25/26

Il Palermo Comic Convention torna dall’11 al 14 settembre 2025 ai Cantieri Culturali alla Zisa per la sua decima edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dedicati a fumetti, giochi e cultura pop.

Anche quest’anno l’evento rinnova la partnership con il Palermo FC, legando ancora una volta i colori rosanero al mondo dell’intrattenimento e della creatività.

Gli abbonati alla stagione calcistica 2025-2026 del club avranno diritto a un sconto del 10% su tutti i tipi di abbonamento alla manifestazione, acquistabili direttamente al botteghino del Palermo Comic Convention.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra sport e cultura, offrendo ai tifosi e agli appassionati un’esperienza unica che unisce calcio, fumetti e divertimento.