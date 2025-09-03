Spezia, in arrivo 750mila euro per Strelec: il club aveva un percentuale sulla rivendita
Sorride lo Spezia, dopo che nella giornata di ieri il Middlesbrough ha ufficializzato l’acquisto dallo Slovan Bratislava del centravanti David Strelec per 7,5 milioni di euro. I bianconeri godevano infatti di una percentuale sulla rivendita del calciatore, siglata con il club slovacco nel 2024.
La percentuale sulla rivendita del giocatore corrispondeva al 10% della somma, e porterà nella casse della società 750mila euro che vanno a sommarsi ai 1,2 milioni di euro spesi dal Bratislava per acquistare lo scorso anno il giocatore. Nella sua avventura con gli Spezini, il classe 2001 ha collezionato 20 presenze e messo a segno 4 gol.