Spezia, in arrivo 750mila euro per Strelec: il club aveva un percentuale sulla rivendita

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Sorride lo Spezia, dopo che nella giornata di ieri il Middlesbrough ha ufficializzato l’acquisto dallo Slovan Bratislava del centravanti David Strelec per 7,5 milioni di euro. I bianconeri godevano infatti di una percentuale sulla rivendita del calciatore, siglata con il club slovacco nel 2024.

La percentuale sulla rivendita del giocatore corrispondeva al 10% della somma, e porterà nella casse della società 750mila euro che vanno a sommarsi ai 1,2 milioni di euro spesi dal Bratislava per acquistare lo scorso anno il giocatore. Nella sua avventura con gli Spezini, il classe 2001 ha collezionato 20 presenze e messo a segno 4 gol.

Ultimissime

Sampdoria, Fredberg: «Siamo riusciti a portare in rosa calciatori affamati che hanno voglia di indossare una maglia bella e prestigiosa come quella blucerchiata»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Spezia, in arrivo 750mila euro per Strelec: il club aveva un percentuale sulla rivendita

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Palermo Comic Convention: ingresso scontato per i tifosi rosanero abbonati 25/26

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025

Reggiana, Salerno: «Penso che abbiamo costruito una squadra importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 3, 2025