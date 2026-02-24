Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Riparte oggi il lavoro del Palermo dopo qualche ora di riposo concessa da Inzaghi al gruppo, reduce da una serie di impegni ravvicinati. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, racconta come i rosanero abbiano sfruttato la pausa tra famiglia, natura e relax in città.

Segre e Pierozzi sono rientrati rispettivamente a Torino e Firenze per riabbracciare i propri cari. Bereszynski, invece, ha scelto una pausa immersa nel verde con un’escursione a Monte Gallo. Johnsen è rimasto in città: il numero 7 ha pranzato in una nota trattoria di pesce a Mondello e ha passeggiato tra il Politeama e il Massimo.

Nel frattempo, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ha voluto caricare l’ambiente anche attraverso i social, scrivendo: «Tutti insieme per il nostro sogno». Un messaggio diretto alla squadra e alla tifoseria in vista della volata finale.

Biglietti e iniziative

Da oggi sono in vendita i biglietti per la sfida tra Pescara e Palermo. Si attendono ulteriori comunicazioni sulle modalità di acquisto dei tagliandi destinati al settore ospiti.

Intanto il club ha lanciato il «Father’s Pack 3 Games», iniziativa legata alla Festa del Papà che permetterà ai tifosi di assistere con un unico titolo alle prossime tre gare casalinghe al Barbera contro Mantova (4 marzo, ore 20), Juve Stabia (17 marzo, ore 19) e Avellino (data e orario da definire).

I prezzi, come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono fissati a 44 euro per le curve, 56 per la gradinata superiore e 68 per la gradinata inferiore.

Il Palermo si rimette dunque in marcia, tra campo e iniziative per il pubblico, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione e il sostegno in un momento decisivo della stagione.