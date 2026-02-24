Giornale di Sicilia: “Alessia, la promessa a Joshua e quel posto in Curva Nord”

Un coro che va oltre il calcio. Salvatore Orifici, sul Giornale di Sicilia, racconta l’emozione vissuta in Curva Nord durante Palermo-Südtirol, quando la voce di Alessia ha intonato: «Joshua è qua e canta per gli ultrà».

Non era un semplice coro da stadio. Alessia, ospite della Curva Nord 12, ha voluto dedicare quel momento a Joshua, piccolo tifoso rosanero che non ce l’ha fatta nella sua battaglia contro la malattia. I due si erano conosciuti nel 2024 in una stanza del reparto di Oncologia, accomunati da una prova che nessun bambino dovrebbe affrontare.

Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è stato proprio Joshua a trasmettere ad Alessia l’amore per il Palermo. Dopo la sua scomparsa, lo scorso settembre, la bambina ha deciso di “ereditare” il suo posto in Curva Nord e la sua fede rosanero. Una promessa mantenuta: portare allo stadio i cori cantati in ospedale tra una terapia e l’altra.

«Lei dice che non deve mancare assolutamente a nessuna partita, perché Joshua le ha lasciato il suo posto in Curva Nord», spiega Maria Concetta, la mamma di Alessia. Un legame che si è rafforzato anche grazie alla squadra: la piccola tifosa ha realizzato il sogno di entrare in campo con Segre, diventato il suo punto di riferimento.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia sottolinea come tra Alessia e il centrocampista rosanero sia nata una vera amicizia. «Si scambiano messaggi su WhatsApp – racconta la mamma – e Alessia è diventata gelosissima di lui, ormai è il “suo” giocatore».

Segre le ha fatto visita per il compleanno, regalandole una maglia autografata e un video che ha emozionato tutta la Sicilia. Un gesto che ha superato i confini dell’isola: anche i tifosi del Venezia hanno invitato Alessia in laguna per l’ultima giornata contro il Palermo.

La risposta della bambina, riportata ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è da vera ultras: «Andrò a salutare la curva arancioneroverde, ma assisterò alla partita nel settore ospiti insieme ai tifosi palermitani».

Alessia non molla, Palermo nel cuore: «Guarire e festeggiare la Serie A con Jacopo Segre»

Una storia che racconta come il calcio possa diventare memoria, promessa e speranza. Anche attraverso la voce di una bambina che continua a cantare per due.