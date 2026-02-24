Repubblica: “Metamorfosi Le Douaron. Mister 4 milioni ora è monsieur 5 gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (68)

Un rumore sordo accompagna la risalita del Palermo: quello del pallone che gonfia la rete. Alessandro Geraci, sulle pagine di la Repubblica Palermo, descrive così la stagione rosanero e la metamorfosi di Jeremy Le Douaron, protagonista nel 3-0 contro il Südtirol.

Per mesi il francese ha convissuto con un’etichetta pesante: quattro milioni di euro, una cifra importante per la categoria. “Mister 4 milioni” era un’accusa sussurrata, un dubbio da sciogliere. Oggi, come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, quel soprannome è diventato il titolo di un capitolo nuovo.

Contro gli altoatesini Le Douaron non si è limitato a segnare: ha interpretato l’area con cattiveria e spirito di sacrificio, qualità che il Barbera pretende. Gol cercato, voluto, di sinistro da fuori, ma soprattutto una prestazione fatta di pressing, rincorse e disponibilità al servizio della squadra. Non un centravanti statico, ma un operaio offensivo capace di legare i reparti.

La sua crescita si intreccia con le dinamiche di uno spogliatoio scosso. Fino a poche settimane fa l’ombra di Brunori incombeva. Poi il passaggio del capitano alla Sampdoria ha segnato la fine di un’epoca. Un vuoto che Le Douaron ha riempito con i fatti. La convivenza tattica era diventata complessa; l’addio del “nove” storico ha liberato spazi, mentali prima ancora che fisici.

Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo evidenzia come la concorrenza non manchi: l’arrivo di Dennis Johnsen dalla Cremonese aggiunge imprevedibilità e spinge il francese a non abbassare la guardia. I numeri, però, iniziano a parlare chiaro: cinque gol e due assist, ventisei presenze tra titolarità e ingressi decisivi. Fiducia totale da parte della guida tecnica.

In una piazza esigente come Palermo, Le Douaron sta conquistando il pubblico con il lavoro silenzioso e l’abnegazione. «Lotteremo fino alla fine per il nostro obiettivo», ha dichiarato. Parole semplici, coerenti con il suo stile.

I quattro milioni investiti dal City Group non appaiono più un azzardo, ma una scelta ponderata su un profilo europeo capace di reggere pressione e aspettative. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo ha trovato il suo riferimento offensivo: non un solista, ma il motore di un ingranaggio che guarda alla Serie A.

Se continuerà con questa fame e questa disponibilità al sacrificio, “Mister 4 milioni” resterà solo un ricordo. Al suo posto, le urla del Barbera e un sogno che passa anche dai suoi piedi.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (60)

Repubblica: “In una fotografia tutta la stagione del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
895513fae2

Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (6)

Corriere dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 060339

Escl. Pres. Pescara: «Non regaleremo nulla al Palermo. Ultimo posto? Siamo stati derubati»

Giorgio Elia Febbraio 24, 2026
file2 (23)

Palermo, Palumbo tra musica e ironia: “Il mio artista? Bad Bunny”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 175227

Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (37)

Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (68)

Repubblica: “Metamorfosi Le Douaron. Mister 4 milioni ora è monsieur 5 gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (60)

Repubblica: “In una fotografia tutta la stagione del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
895513fae2

Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (6)

Corriere dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 060339

Escl. Pres. Pescara: «Non regaleremo nulla al Palermo. Ultimo posto? Siamo stati derubati»

Giorgio Elia Febbraio 24, 2026