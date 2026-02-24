Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Un attacco che viaggia a ritmi da capogiro. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, fotografa il momento offensivo del Palermo: tre gol a partita nelle ultime cinque gare, miglior rendimento del campionato in questo segmento.

Dietro i rosanero si collocano Venezia (11 reti), Catanzaro (10) e Frosinone (9). Nel complesso, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo vanta il terzo miglior attacco della Serie B con 45 gol segnati, alle spalle di Venezia (53) e Frosinone (48).

Ritmo alto e qualità

Non è soltanto una questione di numeri. La squadra di Inzaghi ha trovato continuità sotto porta, trasformando in rete gran parte delle occasioni create. Ritmo elevato, verticalità e presenza costante in area sono diventati i marchi distintivi di un reparto offensivo che colpisce nei momenti chiave delle partite.

Un terzo delle reti porta la firma di Pohjanpalo, già a quota 17 gol in campionato, quattro in più rispetto ad Adorante del Venezia. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il finlandese sta vivendo la miglior stagione realizzativa della sua carriera italiana.

Il confronto con il passato

Nel suo primo anno al Venezia, dopo 26 giornate, Pohjanpalo era fermo a nove reti, chiudendo poi a 19. Nella stagione successiva, sempre in arancioneroverde, era salito a 14 centri alla stessa altezza del torneo, terminando a 22 e laureandosi capocannoniere.

Oggi il rendimento è ancora superiore: 17 gol dopo 26 giornate. Un dato che inevitabilmente richiama paragoni illustri. Il riferimento naturale è Luca Toni, protagonista della promozione in Serie A con Guidolin. Eppure, ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, alla 26ª giornata di quel campionato Toni era a quota 13 reti, quattro in meno rispetto all’attuale numero 9 rosanero.

Il confronto non stabilisce gerarchie tra epoche diverse, ma misura la portata del momento di Pohjanpalo, che ha già eguagliato le 17 reti segnate da Brunori nelle sue prime due stagioni in Serie B con il Palermo.

Il contributo, però, è collettivo: 13 marcatori diversi (compresi Brunori e Diakité prima della partenza) testimoniano una squadra che attacca in modo corale. Se la media attuale verrà mantenuta, i numeri potranno crescere ancora. La sensazione, conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è che il potenziale offensivo rosanero non abbia ancora raggiunto il suo limite.

Altre notizie

Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 075447

Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (24)

Giornale di Sicilia: “Alessia, la promessa a Joshua e quel posto in Curva Nord”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (68)

Repubblica: “Metamorfosi Le Douaron. Mister 4 milioni ora è monsieur 5 gol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (60)

Repubblica: “In una fotografia tutta la stagione del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
895513fae2

Corriere dello Sport: “Arriva la corazzata Palermo. Pescara, più Insigne per sperare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo sudtirol ceccaroni (6)

Corriere dello Sport: “Palermo, incursore Ceccaroni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 060339

Escl. Pres. Pescara: «Non regaleremo nulla al Palermo. Ultimo posto? Siamo stati derubati»

Giorgio Elia Febbraio 24, 2026
file2 (23)

Palermo, Palumbo tra musica e ironia: “Il mio artista? Bad Bunny”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 175227

Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Gazzetta dello Sport: “Torna La Penna. Ma andrà in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (8)

Giornale di Sicilia: “Palermo, sette trasferte per la A. Serve uno scatto fuori casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49)

Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record. Pohjanpalo come Toni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 075447

Giornale di Sicilia: “Ripresa a Torretta, Inzaghi carica i rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026