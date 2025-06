Palermo: rinnovata la partnership con inX.aero come Back Jersey Partner

Il Palermo FC ha annunciato il rinnovo dell’accordo con inX.aero, che sarà ancora Back Jersey Partner e Official Airline Partner del club nella stagione 2025-2026. Il logo della compagnia aerea svizzera comparirà sul retro delle maglie ufficiali.

Il CEO di ITCompany, Antonio Cottone, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con una squadra ricca di passione e ambizione, mentre l’AD rosanero Giovanni Gardini ha sottolineato la fiducia reciproca e la qualità dei servizi offerti. inX.aero, specializzata in voli executive e per team sportivi, si conferma partner strategico per un Palermo che punta sempre più in alto.

“Il Palermo FC è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con inX.aero, che sarà il Back Jersey Partner e Official Airline Partner del Club per la stagione 2025-2026.

Una conferma che consolida un rapporto rafforzatosi nel tempo grazie a visione comune e servizi sempre più su misura e in continua evoluzione. Il logo del brand svizzero sarà presente, anche quest’anno, sul retro delle maglie ufficiali indossate dai calciatori della Prima Squadra rosanero.

“Siamo felici di rinnovare la nostra partnership con il Palermo FC – afferma Antonio Cottone, CEO di ITCompany – una squadra che rappresenta con orgoglio una storia calcistica ricca di passione e tradizione. Condividiamo i valori e la visione ambiziosa del club, ed è per noi motivo di grande soddisfazione poter essere al loro fianco in questo percorso. Per noi, non si tratta solo di volare: si tratta di costruire insieme un viaggio fatto di emozione, fiducia e ambizione.”

“Il rinnovo con inX.aero rappresenta molto più di una semplice conferma – dichiara Giovanni Gardini, Amministratore Delegato del Palermo FC – . È il segno tangibile della fiducia reciproca tra il Club e un brand che ha saputo adattare i propri servizi alle nostre esigenze, garantendo il massimo della professionalità ed elevati standard di comfort. Per una squadra che punta in alto, il viaggio è parte integrante della performance”.

inX.aero è una compagnia di aviazione “premium”, con origini profondamente radicate nel settore del business travel. L’esperienza e la professionalità del suo staff sono sinonimi di qualità e garanzia, riflettendo l’essenza dell’azienda specializzata in voli executive e per team sportivi. Con un focus particolare sulle esigenze dei clienti e un impegno costante nel garantire un’esperienza di volo confortevole e personalizzata, inX.aero emerge come un partner affidabile nel mondo dell’aviazione, distinguendosi per la sua capacità di superare le aspettative in ogni viaggio.”