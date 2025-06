Ex rosa. Cannavò, la Serie B chiama: Venezia in pole, Pescara e Salernitana osservano

Kevin Cannavò si prepara al salto di categoria. Dopo una stagione importante in Serie C con la maglia della Vis Pesaro, l’attaccante classe 2000 è finito nel mirino di diversi club di Serie B. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il Venezia sarebbe in pole per assicurarselo, ma anche il Pescara sta monitorando con attenzione la situazione. Sullo sfondo resta la Salernitana, interessata a seguirne l’evoluzione.

Cannavò, cresciuto nel settore giovanile del Palermo durante l’era Zamparini, ha collezionato 38 presenze e segnato 5 gol nell’ultima stagione. Numeri che, uniti a prestazioni convincenti, hanno attirato l’interesse di club di categoria superiore.