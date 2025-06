Cesena: occhi su Zaro per blindare la difesa

Il Cesena è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato e, come riportato dal Corriere Romagna, il direttore sportivo Fusco ha messo nel mirino Giovanni Zaro, colonna del Modena e profilo di assoluta affidabilità in Serie B.

In attesa di risolvere il nodo legato al portiere, i bianconeri cercano centimetri ed esperienza, e Zaro rappresenta la soluzione ideale: difensore esperto, già allenato da Michele Mignani, e leader tecnico e carismatico della formazione emiliana. Il Cesena proverà a strappare il centrale al Modena per piazzare un colpo di peso nel mercato estivo.