Stramaccioni esalta Pio Esposito: «Mi ricorda il Toni del Palermo di Guidolin»

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter e oggi opinionista, ha elogiato Pio Esposito in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

«Chi mi ricorda Pio? Il primo Luca Toni, quello del Palermo allenato da Guidolin – ha dichiarato Stramaccioni –. Per come usa il corpo, per il primo controllo e per quella finta che ama fare e con cui ha segnato al River. Ha un carattere pazzesco».

L’attaccante, di proprietà dell’Inter, si è messo in luce al Mondiale per club con il suo primo gol in maglia nerazzurra contro il River Plate. Stramaccioni ha poi aggiunto: «Se sei forte, devi stare all’Inter. E Pio lo è. Oggi i nerazzurri non hanno un giocatore con le sue caratteristiche: è fisicamente imponente e sa giocare spalle alla porta».