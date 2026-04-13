Palermo, il pari con il Frosinone brucia ma i rimpianti vengono da lontano

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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PALERMO – Il pareggio contro il Frosinone lascia l’amaro in bocca, ma non è lì che nasce il vero rimpianto della stagione rosanero. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il campionato del Palermo si è trasformato già da tempo in una raccolta di occasioni mancate, e l’ultimo pari è solo l’ennesimo capitolo di una storia già scritta.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia evidenzia come la sfida dello “Stirpe” abbia aggiunto un’altra pagina a un bilancio già pesante. Il risultato di venerdì pesa per le modalità – pochi rischi concessi e un gol subito al primo vero tiro in porta – ma, nel complesso, il pareggio contro una squadra lanciata e avanti in classifica può anche essere accettato.


Il vero nodo, come rimarca Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è rappresentato da quei punti lasciati per strada nelle gare in cui il Palermo non poteva permetterselo. Dall’andata contro Mantova e Avellino fino alle sfide di ritorno con Pescara e Juve Stabia, sono questi gli inciampi che hanno scavato il solco in classifica. Un gap che, a quattro giornate dalla fine, resta difficile da colmare.

Non solo: Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea anche come i rosanero non siano riusciti a vincere nemmeno uno scontro diretto contro le squadre che li precedono. Un dato che pesa, ma solo fino a un certo punto, considerando che anche il Frosinone non ha brillato negli incroci diretti, riuscendo però a mantenere un vantaggio grazie alla continuità contro le squadre di fascia inferiore.

Adesso restano quattro partite da affrontare senza ulteriori rimpianti. Come scrive Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà farsi trovare pronto in caso di passi falsi delle dirette concorrenti, anche se l’ipotesi appare complicata. Contro il Frosinone, però, la squadra di Inzaghi ha dato segnali importanti, mostrando atteggiamento e solidità da grande squadra.

La vittoria è sfumata per dettagli e anche per un pizzico di sfortuna, ma è da quella prestazione che bisogna ripartire. A cominciare dalla sfida contro il Cesena, con lo sguardo rivolto anche ai playoff qualora il verdetto finale del campionato non dovesse premiare i rosanero.

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